"Jakby luksusowa" randka Ewy Kasprzyk: przejażdżka kabrioletem, cukiernia i spacer

emeryt 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Pudel się chwyta brzytwy i daje oszustwa na wizję ,wstyd i hańba, p. Martyna Wojciechowska nigdy nie reklamowała nic na odchudzanie, a wy to puszczacie??? ale wstyd i hańba dla Pudla. Jest to potwierdzenie, że wszytko jest od was fałszywe, nieprawdziwe, wstydźcie się. Bez ambicji,