Jakie wykształcenie ma Kamil Stoch? Wielu kibiców może się ZDZIWIĆ. Wiedzieliście?

Milena 12 min. temu

Mam dziecko z ojcem mojego chłopaka. To jednak nasza tajemnica. Jednak ojciec mojego chłopaka chce nas za wszelką cenę rozdzielić, ale my tego nie chcemy. Zapewne chodzi mu o to, że to jego dziecko i kiedyś się wyda. Chłopak zaproponował, byśmy razem zamieszkali u niego, ale nie wyobrażam sobie życia pod jednym dachem z moim byłym, z którym miałam romans.