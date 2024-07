Jakie wykształcenie ma Kasia Tusk? Niewielu wie, że studiowała aż DWA kierunki

Dziś jest szczęśliwą żoną i matką dwójki pociech. Blogerka modowa wiedzie spokojne życie w Sopocie, co jakiś czas dzieląc się swoimi modowymi radami i przemyśleniami na swoim blogu i Instagramie.

Kasia Tusk i jej wykształcenie

Córka Donalda Tuska nie poprzestała jednak na jednym kierunku. Kasia zdecydowała się poszerzyć swoją wiedzę i kontynuowała naukę na jednej z warszawskich prywatnych uczelni, gdzie specjalizowała się w seksuologii. To właśnie to wykształcenie pozwala jej lepiej zrozumieć ludzi i ich zachowania, co z pewnością przydaje się w jej obecnej działalności.