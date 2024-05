Jakie wykształcenie ma Krzysztof Rutkowski? Nie uwierzycie, w jakim fachu się wprawiał. Maja wybrała za to ciekawe studia

Krzysztof i Maja Rutkowscy raczej nie mogą narzekać na brak zainteresowania ze strony mediów. To zresztą w dużej mierze ich zasługa, bo jeszcze niedawno cała Polska mówiła o hucznej imprezie, którą wyprawili z okazji odnowienia przysięgi małżeńskiej i pierwszej komunii ich syna, Krzysztofa juniora. Jak zawsze było na bogato.

Jakie wykształcenie ma Krzysztof Rutkowski? Będziecie zaskoczeni

To, że Rutkowscy są rozpoznawalni i bogaci wiedzą już chyba wszyscy, bo bez oporów rozprawiają o tym publicznie sami zainteresowani. Zastanawialiście się natomiast, jak wygląda kwestia ich wykształcenia? Tu możecie być zaskoczeni, bo Krzysztof kształcił się w zupełnie innym kierunku. Maja za to wybrała ciekawy kierunek studiów, na który zawsze są kolejki chętnych.

Słynny detektyw bez licencji działa w swoim fachu już od lat, jednak niegdyś widział się najwyraźniej w zupełnie innym miejscu. W 1981 roku 21-letni Krzysztof Rutkowski został absolwentem technikum mechanizacji rolnictwa. Przed startem jego agencji był nawet dyrektorem agencji ochroniarskiej oraz należał do warszawskiego oddziału ZOMO, co wielu do dziś mu wytyka. Sam zainteresowany mówił o tym fakcie z życiorysu następująco:

Nie brałem udział w tłumieniu demonstracji, nigdy nikogo wtedy nie uderzyłem. Byłem kierowcą pojazdów i na prowadzeniu poprzestawałem - wspominał w wywiadzie dla "Playboya" w 2004 roku. W innej rozmowie, z Faktami RMF FM, mówił z kolei o swojej przeszłości tak: Byłem w ZOMO. Czy byłem po właściwej stronie? W tej chwili ponad 50 procent Polaków opowiedziało się za tym, że stan wojenny był dobrą decyzją w tamtym okresie. Nie chciałbym w tym momencie oceniać, czy była to dobra, czy była to zła strona. To był mój wybór i uważam, że dla mnie była to prawidłowa strona.

Takie studia wybrała Maja Rutkowski. To popularny kierunek

Nieco inaczej wygląda z kolei kwestia wykształcenia jego żony, Mai Rutkowski. Okazuje się, że ta podeszła do kwestii edukacji poważnie, bo wybrała dla siebie ambitne studia, na które co roku są tysiące chętnych. Maja z wykształcenia jest psychologiem i to w tym kierunku pobierała naukę w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. W przeciwieństwie do znanego męża ma też licencję detektywistyczną.

Moja narzeczona Maja Plich oficjalnie została detektywem. Właśnie odebrała licencję oraz odznakę i jest gotowa do pomocy w naszych działaniach - chwalił ją publicznie Rutkowski na Facebooku w marcu 2015 roku.

Spodziewalibyście się?

