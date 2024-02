Jakie wykształcenie ma Krzysztof Stanowski? Zdziwicie się

Od kilku miesięcy Krzysztof Stanowski może poszczycić się zaszczytnym mianem jednego z najpopularniejszych dziennikarz w tym kraju, m.in. za sprawą kilkuletniej działalności na "Kanale Sportowym". Chociaż 41-latek od wielu lat udzielał się głównie jako dziennikarz sportowy, to szerszej publice dał się poznać za sprawą głośnego materiału o Natalii Janoszek. Wówczas jego dziennikarskie śledztwo wokół kariery bollywoodzkiej aktorki przez kilka tygodni było tematem numer jeden w niemalże wszystkich mediach.

Krzysztof Stanowski karierę dziennikarską zaczął w wieku 14 lat

Poza celebryckim śledztwem, Stanowski może pochwalić się sporym dorobkiem zawodowym. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę fakt, że jego przygoda z dziennikarstwem rozpoczęła się, gdy miał zaledwie 14 lat i trafił na staż do redakcji "Przeglądu Sportowego".

Chciałem być dziennikarzem, więc wprosiłem się do redakcji "Przeglądu Sportowego". Na początku robiłem rzeczy, których nikt nie chciał robić. Rysowałem tabelki, liczyłem punkty i starałem się o swoją szansę (...) Pierwsze wrażenie robiłem rzeczywiście nie najlepsze, ale z czasem ludzie się przyzwyczaili. Przez lata robiłem wywiady telefonicznie. Ludzie myśleli pewnie, że mam po prostu śmieszny, cienki głosik. Kiedy chodziłem na mecze III ligi jako korespondent, szef działu piłka nożna dawał mi karteczkę z pieczątką "Przeglądu" i podpisem: "Pan Krzysztof Stanowski to nasz korespondent, prosimy o wpuszczenie go na stadion". Bez tego mogliby pomyśleć, że jakiś dzieciak robi sobie jaja - wyznał w wywiadzie dla portalu Gazeta.pl