Jakie wykształcenie ma Michał Wiśniewski? Nigdy nie zgadniecie, kim jest z zawodu

Michał Wiśniewski jest jednym z najpopularniejszych polskich muzyków. Jego kariera trwa od wielu lat, co czyni go jednym z bardziej doświadczonych artystów na rodzimym rynku. Mimo że Wiśniewski cieszy się sporą popularnością, to nie każdy wie, jakie on ma wykształcenie. Nigdy nie zgadniecie.