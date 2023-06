Jako 16-latka wygrała 10 milionów złotych. Dziś żyje z zasiłków

Bartek 15 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

No cóż, nie od dzisiaj mówi się że "Czemuś biedny? Boś głupi!" oraz "nie sztuką jest dostać duże pieniądze, sztuką jest je utrzymać, a prawdziwą sztuką pomnożyć". Panna z artykułu może i była bogata ale niestety biedna mentalnie. Nie pomyślała o tym by odłożyć coś na czarną godzinę, zamiast tego zaczęła spełniać wszystkie marzenia z czasów "biedy" - to najczęstszy błąd osób szybko się bogacących - czyli kupowanie rzeczy których wcześniej nie mieliśmy tylko po to by pochwalić się przed innymi. Otoczyła się fałszywymi przyjaciółmi którzy byli przy niej tylko dla pieniędzy a brakowało jej kogoś kto by doradził co z takimi pieniędzmi zrobić.