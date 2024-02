Jako 9-latka zagrała u boku Leonardo DiCaprio. Tak dziś wygląda mała Cora z "Titanica"! Nie poznacie jej (FOTO)

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że "Titanic" to ponadczasowy hit, który był istotnym momentem w CV wielu z jego bohaterów. Mowa oczywiście nie tylko o głównych rolach, ale także o szeregu postaci pobocznych, które zyskały sympatię widzów. Niektórzy zapewne do dziś pamiętają uroczą Corę, której udało się zatańczyć z Leonardo DiCaprio - i to na długo przed Kingą Rusin.