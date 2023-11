Jako nastolatka wystąpiła w teledyskach Sii. Maddie Ziegler niedawno skończyła 21 lat. Czym się zajmuje?

Wydanie utworu "Chandelier" w 2014 roku bez wątpienia było przełomowy wydarzeniem w karierze Sii. Choć zanim singiel ujrzał światło dzienne, australijska wokalistka od wielu lat działała w branży i miała już na koncie kilka albumów. Dopiero wspomniany wcześniej utwór sprawił, że usłyszał o niej cały świat. Piosenka zapowiadająca szóstą płytę artystki podbiła światowe listy przebojów i zapewniła jej cztery nominacje do nagrody Grammy, w tym za najlepszy teledysk. Wielu z pewnością do dziś kojarzy utwór "Chandelier" głównie z oryginalnym klipem i szaloną choreografią w wykonaniu nastoletniej dziewczynki w blond peruce. Wszystko to rzecz jasna zasługa młodej tancerki, która wystąpiła w teledysku - Maddie Ziegler.

Maddie Ziegler występowała w teledyskach Sii. Klip z jej udziałem wzbudził spore kontrowersje

Choć dzięki wcześniejszym występom w reality show Maddie Ziegler mogła się już pochwalić pewną rozpoznawalnością, to występ w teledysku okazał się dla niej przepustką do dalszej kariery. Na przestrzeni lat Sia jeszcze niejednokrotnie zapraszała młodą tancerkę do współpracy, zarówno na scenie, jak i przy realizacji kolejnych klipów. Ziegler pojawiła się m.in. w teledyskach do utworów "Cheap Thrills" oraz "The Greatest", najwięcej emocji bez wątpienia wzbudził jednak jej występ w klipie do singla "Elastic Heart". W teledysku 12-letnia dziewczynka ubrana w cielisty kostium tańczyła w klatce ze starszym o 16 lat Shią LaBeoufem, co wywołało spore kontrowersje. Pojawiły się nawet zarzuty, jakoby klip promował pedofilię.