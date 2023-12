Jakub i Paulina Rzeźniczakowie chwalą się świątecznym wystrojem domu i dekorowaniem choinki: "Ostatnia ubierana WE DWOJE" (WIDEO)

Profile instagramowe znanych osób coraz liczniej wypełniają się okołoświątecznymi fotografiami . Gwiazdy wykorzystują idealnie nadarzającą się okazje do udowodnienia swoich silnych więzi rodzinnych, a niekiedy nawet ocieplenia wizerunku. Bo przecież kogo nie rozczuliłby widok szczęśliwej rodzinki z dłońmi i twarzami ubrudzonymi mąką do wyrabiania ciasta na pierniczki? Albo pary zakochanych, w oczach których odbijają się wesoło mrugające lampki na bogato zdobionej choince?

Z tego założenia wyszedł Jakub Rzeźniczak , który właśnie zainicjował przygotowania do zbliżającego się wielkimi krokami Bożego Narodzenia. Wspólnie z żoną Pauliną udokumentowali w mediach społecznościowych dekorowanie świątecznego drzewka. Towarzyszyły temu uśmiechy od ucha do ucha oraz czułe gesty mężczyzny .

Zobacz także: Wersow o stosunku do luksusu, ślubie z Frizem i pierwszej pracy

Jakub Rzeźniczak wiernie wspiera żonę w ostatnich chwilach przed porodem

W tworzeniu wyjątkowej scenerii uczestniczył jej mąż. Ociekające słodyczą wideo zamieszczone na ich profilach instagramowych rozpoczyna się od wspólnego zawieszenia kokardki na czubku choinki. Następnie zakochani obdarowują się soczystym buziakiem, po czym sportowiec z wielką czułością całuje wyraźnie zaokrąglony brzuch wybranki serca . Filmik opatrzony został tytułem: "Nasza pierwsza wspólna choinka, ostatnia ubierana we dwoje" .

Uwielbiam Wasze storki i zdjęcia, świetnie wprowadzacie w klimat; Super się na Was patrzy, aż zazdroszczę; Bardzo lubię Was razem oglądać; Słodziaki jesteście; Wszystkiego najlepszego dla Was, kochani - polukrowali ich fani.