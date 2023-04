Jakub Kosecki przez lata ROZTRWANIAŁ MAJĄTEK. Zdradził, ile wydawał miesięcznie u szczytu kariery

Jakub Kosecki wyjawił, ile wydawał u szczytu kariery

Źródełko bardzo szybko usycha, gdy żyło się na takim poziomie, że miesięczne wydatki to 50, 60 czy 70 tys. złotych. Trzeba było z tego zejść, żyć spokojnie, wydawać mniej. Dla piłkarzy, którzy tak funkcjonują, to trudny przeskok. Jeżeli jesteś inteligentny, a uważam się za takiego człowieka, to potrafisz sobie to poukładać w głowie - opowiadał w rozmowie.