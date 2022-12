Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka relacjonują "miesiąc miodowy" na Florydzie: kolorowe drinki, całusy i wspólny spacer po plaży (ZDJĘCIA)

Hejt 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Okropni ludzie. Doprawdy obrzydwli. Nie życzę im szczęścia. Życzę im szybkiego rozwodu. 4 miesiące po śmierci dziecka tak się zachowywać. Był beznadziejnym ojcem za życia i jak widać po śmierci również. Matka oliwera robiła wszystko przy nim i walczyła o jego życie a on ślub planował między czasie. Wstrętny on i ta jego parkingowa. Nigdy nie zapomnę jak chodzili na zakupy do Vitkaca kiedy dziecko chorowało na raka