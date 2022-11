Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka WZIĘLI ŚLUB! (ZDJĘCIA)

Kasia 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Serio Was obchodzi co on robi? Czemu oceniacie, czemu wypominacie mu, że rzucił Magdę. A może Magda była jego zabawką (taki typ faceta). Nie sądzicie, że trzeba być niepoważnym by po zdradzie faceta wpaść- jak dorosła osoba może tak nie uważać i być tak niepoważna. Kto normalny wraca do faceta po zdradzie i jeszcze robi sobie dziecko. Magda chciała dziecka, on niekoniecznie- on nie zadecydował, ktoś za niego to zrobił. A teraz się dziwicie, że nie przeżywa. Kurczę zapewne w mniejszym stopniu przeżywa, nie tak jak jego była, która jednak była bardziej zżyta z dzieckiem. Teraz po trzech miesiącach po śmierci dziecka zachciało Się jej blasku i fleszy. Można się też doczepić do niej- zamiast siedzieć u siebie i spokojnie pracować tam gdzie pracowała zachciało jej się żyć w blasku fleszy. Co zwykła biurowa praca daje za mało pieniążkow na drogie zachcianki. Kto nie mając kasy (bo przecież mówiła, że nic nie ma) wyprowadza się do warszawy. Mieszkanie w warszawie kosztuje a zapewne nie mieszka w klitce tylko w niezłym apartamencie.