Jakub Rzeźniczak odsłania kulisy przygotowań do NARODZIN córki: "Paulinka się troszeczkę martwi". Wiadomo, co z IMIENIEM

Jakub Rzeźniczak zdradza plany na poród żony

Jeśli tylko to będzie możliwe, to będę przy narodzinach naszej córeczki. Będę wspierać żonę w tym momencie. Nie mogę się tego doczekać. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Paulinka się troszeczkę martwi, jak ja zareaguję, jak będę się zachowywał. Wiadomo, że jest to duże przeżycie. Taki widok, którego się nie spotyka na co dzień. Jestem bardzo entuzjastycznie do tego nastawiony. Nie mogę doczekać się tego momentu.