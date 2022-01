Jakub Rzeźniczak oświadczył się nowej ukochanej. Jeszcze rok temu cieszył się z ciąży Magdaleny Stępień...

Pół roku temu Jakub Rzeźniczak postanowił porzucić ciężarną wówczas Magdalenę Stępień i rozpocząć życie u boku nowej wybranki, niejakiej Pauliny Nowickiej. Uczucie kochliwego piłkarza i jego lubej rozkwitło wręcz błyskawicznie. Niedługo po tym, jak parę przyłapano w przydrożnym barze, Rzeźniczak zmienił status związku na Facebooku, a wkrótce zabrał ukochaną na pierwsze wakacje. Niedawno zakochani wybrali się w kolejną podróż, z której do Polski wrócą już jako narzeczeni.

Wygląda na to, że Rzeźniczak szczególnie upodobał sobie grudzień jako miesiąc miłosnych deklaracji. Aktualnie piłkarz bawi się w USA w towarzystwie świeżo upieczonej narzeczonej. Rok temu, w tym samym czasie, wraz z Magdaleną Stępień świętował zaś ciążę ukochanej. Jakub i jego była partnerka ogłosili, że spodziewają się dziecka 22 grudnia 2020 roku, pozując ze zdjęciem USG na zagranicznych wakacjach - wówczas Kuba pisał, że nie może doczekać się narodzin "owocu ich miłości" i dziękował ukochanej. 31 grudnia Magda zrewanżowała mu się zaś podziękowaniami "za najważniejszego gola w życiu". W tym roku, dzień przed Sylwestrem, nowa partnerka Rzeźniczaka Paulina Nowicka pochwaliła się w sieci zaręczynowym pierścionkiem.

To jednak nie wszystkie zbieżności między związkami Kuby z Magdaleną Stępień i Pauliną Nowicką. Czytelniczka Pudelka zwróciła uwagę na jedno ze zdjęć, którym pochwalili się w sieci Rzeźniczak i Nowicka. Na fotografii obecna ukochana pozuje w czarnym T-shircie z napisem "Givenchy". Co ciekawe, w takiej samej koszulce jeszcze jakiś czas temu paradowała Magdalena Stępień...

Pierwsze plotki o rozstaniu Stępień i Rzeźniczaka pojawiły się na początku czerwca tego roku, gdy z instagramowego profilu niedoszłej "top model" zniknęły zdjęcia z piłkarzem. Magda potwierdziła jednak rozpad związku dopiero miesiąc później. Jak twierdzi nasza informatorka Kuba faktycznie porzucił Stępień w czerwcu. Wygląda jednak na to, że wcześniej dokładnie ustalił wszystko z Pauliną. Według naszego źródła kobieta zerwała zaręczyny z ówczesnym partnerem tego samego dnia, gdy Rzeźniczak poinformował Magdę o rozstaniu...

Chociaż Kuba przez ostatnie miesiące zmienił wybrankę serca, niektóre jego przyzwyczajenia pozostały takie same. Jak zdradza nasza informatorka, piłkarz zabiera nawet obecną partnerkę do tego samego fryzjera, co wcześniej Stępień.