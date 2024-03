Jakub Rzeźniczak tańczy z wózkiem w rytm piosenki z "Pamiętników z wakacji". Internauta: "Jeszcze NIE UCIEKŁ?". Odpowiedział (WIDEO)

Ania 38 min. temu zgłoś do moderacji 46 0 Odpowiedz

Narcyzi są w stanie wejsc w zwiazek na dłużej. To wszystko zależy od tego jak spolegliwa jest kobieta. Jeżeli wykonuje polecenia i dostosowuje się do oczekiwań to taki narcyz może wytrzymać w relacji dość długo. Ale to od kobiety wymaga całkowitego poddania się, często udawania ze nie widzi się zdrad. Narcyzi maja krótkie związki z kobietami które bronią swojej pozycji i nie pozwalają by nimi manipulowano. Jak się postawisz czy przejrzysz ich grę to jesteś w jego oczach skończona i bezużyteczna. I to dla ciebie komplement bo znaczy że jesteś silna osoba a nie marionetka.