Jakub Rzeźniczak w Wiśle Płock zarabia ponad 11 tysięcy złotych TYGODNIOWO

Jest mi bardzo przykro z powodu choroby Oliwiera. Jestem zażenowana postawą roszczeniową jego matki i "olewczą" postawą ojca. Zachowanie pana Jakuba, jest wysoce naganne w mojej ocenie ale też trzeba przyznać, że zachowanie matki chłopca, jest co najmniej dziwne. Jeśli ogłasza zbiórkę to powinna być ona jasno udokumentowana i potwierdzająca jej słowa. Dwa jeśli jest to tylko brzydkie zagranie by zdyskredytwać ojca dziecka, to zachowanie powinno być potępione z ramienia prawa. Naciąganie jest karalne. W ten obrzydliwy sposób ta pani zabrała być może możliwość leczenia innemu potrzebującemu dziecku. Swoją drogą świat staną totalnie na głowie, by zwykły kopacz piłki jakim jest ten pan czy inny Lewandowski, zarabiali tak wielkie pieniądze, nie wnosząc nic kompletnie w świat. A tym czasem nauczyciele, pielęgniarki czy ratownicy medyczni oraz inne zawody, mają problem z przeżyciem od 1 do 1, a zakup własnościowego mieszkania ( kliteczki 60 m2) jest już na chwilę obecną towarem luksusowym. A przypominam, że podstawą każdej komórki społecznej jaką jest rodzina jest jej własny dach nad głową. Jest to straszne w jakim kierunki idzie dzisiejsza ludzkość......