Brat Kate Middleton ujawnia prawdę o żonie Williama. "Znam jej dziwactwa"

Yuhu 34 min. temu

Zastanawia mnie to szaleństwo nad rodziną królewską. Gdyby to była polska to jeszcze zrozumiałe. Ale co mnie obchodzi jakaś Kate, sztywna i wyniosła. Ona tylko jest i macha ręką. Nie rozumiem. Czy Brytyjczycy pieją nad Agatą Dudą? Pewnie nawet by jej nie rozpoznali.