James Morrison został wdowcem. Żona muzyka zmarła w wieku 45 lat

James Morrison zasłynął na rynku muzycznym przebojami "You Give Me Something", "I Won't Let You Go" i "Broken Strings" nagranym z Nelly Furtado. Wokalista może pochwalić się aż 7 milionami sprzedanych egzemplarzy płyt. Dyskografię artysty zamyka wydana w 2022 r. składanka jego najbardziej rozpoznawalnych hitów.