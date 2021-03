Jamie Dornan stracił ojca. Profesor Jim Dornan był zakażony koronawirusem

Leni 32 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

„W 2005 roku u Jima Dornana zdiagnozowano przewlekłą białaczkę limfocytową” niestety ale medycyna która przynosi $$ nie leczy a zalecza. Nawet jeśli po 5ciu latach od ‚wyleczenia’ ktoś umiera to w kartotece widnieje jako wyleczony z raka! Z całym szacunkiem, ale jak na taką diagnozę to i tak żył długo. Kto wie z czym się jeszcze zmagał? Gdyby nie Covid rozłożyłby go zapalenie płuc, które byłoby powikłaniem po grypie