Jan Englert zabrał OBCIĘTĄ NA KRÓTKO córkę na premierę do teatru! (ZDJĘCIA)

Prawie trzy lata temu córka Beaty Ścibakówny i Jana Englerta wyjechała studiować za ocean do prestiżowej New York University Tisch School of the Arts. Wysłanie latorośli na amerykańską uczelnię stanowiło dla aktorskiego duetu nie lada wydatek. Plotkowano wówczas o tym, że aktorzy zmuszeni byli nawet zagrać w filmie Dody, by zarobić na zagraniczne studia pociechy.