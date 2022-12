Jan Nowicki nie żyje. Miał 83 lata

Jan Nowicki nie żyje. "Odszedł nagle dzisiejszej nocy"

Jan Nowicki i jego aktorskie portfolio. Wielu ceniło jego dorobek

Jan Nowicki urodził się w 1939 roku w Kowalu. Choć jako 25-latek mógł się pochwalić dyplomem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, to do studiów miał dwa podejścia, a liceum zmieniał siedmiokrotnie. W 1963 roku debiutował na ekranie, a rok później na deskach Starego Teatru w Krakowie w "Zaproszeniu do zamku" Jeana Anouilha.