Jan Nowicki W OGNIU KRYTYKI! Wyznał, że... "W KAŻDYM Z NAS DRZEMIE PEDOFIL" (WIDEO)

Ewa 34 min. temu

Słowa są paskudne, ale apeluję o jedno. Zrozumcie, że pedofilia to dewiacja seksualna, na ktora nie masz wpływu. Rodzisz się z nią, czasem nabywasz, ale tego się nie wybiera. Moja znajoma (tak, kobieta) była pedofilką. Nienawidziła siebie, obrzydzało ją własne spojrzenie w lustrze. Poszła na terapię, leczyła się lata, nic to nie dało. Zmierzam do tego, że ona nigdy, ale to absolitnie nigdy by nie sprzywdziła dziecka. Skrzywdziła za to siebie, popelniła samobójstwo, bo nie mogła tego znieść. Gdy była dzieckiem gwałcił ją ojciec, dlatego najprawdopodobniej się taka stała. Proszę, oddzielajcie przestępców seksualnych od ludzi, którzy są dobrzy, tylko mają problem.