Jan Tomaszewski nie oglądał filmu "Zielona granica", ale go skomentował. "Czekam z niecierpliwością na DRUGĄ CZĘŚĆ"

Nowy film Agnieszki Holland rozpętał medialną wrzawę na szeroką skalę, jeszcze zanim trafił do kin. Obraz został zbombardowany negatywnymi recenzjami na długo przed premierą i wywołał publiczną dyskusję, gdzie najwięcej do powiedzenia mają osoby, które nawet nie mają zamiaru udać się na seans "Zielonej Granicy".

Od kilkunastu dni politycy Prawa i Sprawiedliwości prześcigają się w obrzucaniu reżyserki filmu i jej dzieła błotem. Padają zwroty o "antypolskości" i "nienawiści do własnej ojczyzny" , a nawet porównania do "propagandy hitlerowskich Niemiec" .

Kuriozalna wypowiedź Jana Tomaszewskiego o filmie "Zielona granica"

A tej pani, co nakręciła ten film podobno o zielonej granicy. Nie będę go oglądał. Nigdy. Ale czekam z niecierpliwością na drugą część. Może ktoś nakręci o tym, a to też będzie film fabularny, w którym można wszystko umieścić, że nasza drużyna narodowa wygrała mecze na wyjeździe z Czechami, z Mołdawią i Albanią [Polska z tymi drużynami tak naprawdę przegrała - przyp. red.]. Będzie to ku pokrzepieniu serc - odparł, wtórując Mateuszowi Morawieckiemu, który stwierdził niedawno, że "ten film robi z nas bandę ciemniaków".