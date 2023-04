Janachowska i Smaszcz na jednym evencie! Izabela WBIŁA SZPILĘ "kobiecie petardzie" (FOTO)

MAGDZIA 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Może i jest ładniejsza i młodsza i ładniejszą ma sukienkę... ale jak ma tyle klasy to po co te złośliwości? Może pomyliła słowo kasa z klasą? Petarda sama siebie pogrążyła swoim zachowaniem... to po co kopać leżącego? Żałosne!