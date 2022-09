Jane Fonda ponownie walczy z rakiem: "Od 6 miesięcy poddaję się chemioterapii"

Jane Fonda to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd amerykańskiego kina. Niestety aktywizm i niewątpliwe sukcesy w życiu zawodowym nie uchroniły jej przed trudnymi momentami w tym prywatnym, gdyż aktorka zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, o czym informowały media. Teraz okazuje się, że czeka ją kolejna walka.

Jane Fonda ma raka

Na instagramowym profilu Jane Fondy pojawił się wpis, w którym legendarna aktorka poinformowała, że ponownie zmaga się z nowotworem. W obszernej odezwie do fanów zdradziła, że zmaga się z chłoniakiem nieziarniczym i poddaje się chemioterapii. Uspokaja jednak, że rokowania są dobre i ma duże szanse na powrót do zdrowia.

Drodzy przyjaciele, chciałabym przekazać wam pewną informację. Zdiagnozowano u mnie chłoniaka nieziarniczego i rozpoczęłam chemioterapię. To uleczalny rak. Obronną ręką wychodzi z niego 80 procent ludzi, co oczywiście cieszy - pisze.

Zdradziła też, że dobrze znosi chemioterapię, a samo doświadczenie traktuje jako lekcję od losu.

Poddaję się chemioterapii od 6 miesięcy. Dobrze znoszę leczenie i - wierzcie mi - nie pozwolę, aby to stanęło mi na drodze w klimatycznym aktywizmie. Rak to nauczyciel, którego lekcji uważnie słucham. Pokazał mi, jak ważne są społeczności, które pozwalają nam się czuć, że nie jesteśmy sami. Nowotwór, zwłaszcza w moim wieku - prawie 85 lat - uczy tego, jak ważne jest dostosowywanie się do nowej rzeczywistości - podkreśla.

Jane Fonda ponownie zmaga się z nowotworem

W obszernym wpisie aktorka podkreśliła też znaczenie dostępu do służby zdrowia, co w Stanach Zjednoczonych niestety nie jest tak oczywiste. Sama na szczęście ma wsparcie specjalistów, a także spore doświadczenie w tej dziedzinie, gdyż to nie pierwszy raz, gdy przyszło jej się zmagać z nowotworem.

W poprzednich latach wykryto u niej raka skóry, a także usuwano jej guza piersi. Po obu walkach wróciła do zdrowia i fani są pewni, że tym razem także wyjdzie z trudnej sytuacji obronną ręką. Słowa wsparcia płyną do niej z całego świata, na co wskazują umieszczane pod postem komentarze.

Pudelek życzy szybkiego powrotu do zdrowia!

