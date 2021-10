Japońska księżniczka Mako poślubiła mężczyznę z gminu i STRACIŁA arystokratyczny status (ZDJĘCIA)

Listek 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 20 Odpowiedz

Postąpiła bardzo nieładnie. Trzeba z pokorą przyjąć taki przywilej. Choćby z szacunku do ludzi, którzy mają gorzej, czy do rodziny, która przez pokolenia na to pracowała. Ja urodziłam się w rodzinie, która od pokoleń prowadzi renomowaną firmę. I nie było możliwości, żebym poszła inną drogą zawodową. Żebym zmarnowała tyle lat historii i oddała kiedyś firmę w cudze ręce. Z szacunku do tradycji, ale też do klientów, którzy zaufali w budowaną przez lata jakość. Mnie od dziecka wpajano jakie to wszystko ważne, czym się kierować. Tego nie może przejąć osoba z ulicy, bo zaprzepaści lata ciężkiej pracy na dobre imię firmy. Byłoby brzydko z mojej strony, gdybym nie kultywowała rodzinnego biznesu. Dzięki któremu nigdy niczego mi nie brakowało. Dzięki któremu miałam przywileje.