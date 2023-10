Jaqueline z "Love Island" nakryła Bartka W ŁÓŻKU z Karoliną! Kobieta reaguje: "Byliśmy w ubraniach..."

Kolejna, ósma już edycja "Love Island" kilka dni temu przeszła do historii. Emocje wokół finału wciąż są żywe, a to dlatego, że para, która zajęła drugie miejsce - Jaqueline i Bartek - nie jest już razem. Ich kiełkująca relacja rozpadła się zaraz po zakończeniu zdjęć do show. Powodem takiego obrotu spraw była rzekomo niewierność mężczyzny.

Jaqueline z "Love Island" o rozstaniu z Bartkiem

W sieci już od jakiegoś czasu krążyły plotki o tym, że Jaqueline i Bartek nie są razem, bo ten ją zdradził. Dopóki w telewizji nie pojawił się ostatni odcinek show, para nie mogła jednak odnieść się do tych doniesień. Teraz Jaqueline potwierdziła na Instagramie, że "zastała Bartka w łóżku z Karoliną". Nie szczędziła szczegółów.

Spałam i nagle się obudziłam z silnym przeczuciem, że muszę sprawdzić, co się dzieje. Weszłam do nich przez balkon [...[ Moja intuicja mnie nie zawiodła. Otworzyłam drzwi, zobaczyłam te ich miny i powiedziałam: cześć misiaki, dobrze się bawicie? - wspominała.

Nie omieszkała poruszyć też kwestii tego, jak bardzo zaawansowane były amory uczestników.

Nie wiem, czy doszło do penetracji. Widzę ich, Karolina siedzi na nim, ma na sobie koszulkę, dołu nie ma. Nie wiem, czy w tej sekundzie, w której weszłam, był seks. Wiem od innych uczestników, że się działo, działo się wiele razy po finale - skwitowała.

Jaqueline podkreśla, że trudna sytuacja nie złamała jej serca. To dlatego, że nie zdążyła w pełni otworzyć się przed Bartkiem i mu zaufać.

Karolina i Bartek zabrali głos

Głos zabrała też Karolina. Uczestniczka "Love Island" odniosła się do słów eks koleżanki z programu. Rozwiała wątpliwości dotyczące tego, czy uprawiała wówczas seks z Bartkiem...

Byliśmy w ubraniach – całowaliśmy się namiętnie. […] Pewnie by do czegoś doszło, ale nie widziała nas. […] To nie jest wytłumaczenie, że do niczego nie doszło, ale nie przyłapała nas ostatecznie - wyjaśniła.

Jak dodała, ich czułości nie wynikały z uniesienia chwili. Przez cały czas był między nimi "żar". Dużo się całowali i mieli ze sobą dobry kontakt, co ukrywali, kiedy kamery były włączone. A że Jaqueline nie miała o tym pojęcia, to już jest inna sprawa. Karolina na koniec przeprosiła, że nie mówiła koleżance o uczuciach do jej partnera.

Sprawę skomentował też Bartek. Na razie dość lakonicznie.

Tak jak Karolina powiedziała, w odcinkach jest pokazane tylko 45 minut. Wielu sytuacji nie widzieliście - mówił.

Zapowiedział też, że planuje szerzej odnieść się do relacji z dziewczynami na relacji live. Czekacie?

