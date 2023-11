Jared Leto jako PIERWSZY W HISTORII legalnie wspiął się na Empire State Building (WIDEO)

Jared Leto to prawdziwy człowiek renesansu. Artysta nie tylko występuje w zespole Thirty Seconds To Mars, ale też grywa w kasowych filmach i jest ulubieńcem domów mody. Tym razem na liście jego sukcesów pojawiło się nowe, historyczne osiągnięcie.

Jared Leto z historycznym wyczynem na koncie

Gwiazdor od dawna marzył, aby wspiąć się na kultowy budynek. Udało mi się to, choć nie ukrywa, że zadanie, jakie sobie postawił, nie było łatwe.

Nie obyło się bez drobnych zranień. W drodze na szczyt 51-latek (!) rozciął lewe ramię. To nie powstrzymało go jednak przed pomyślnym ukończeniem wspinaczki.

Jared Leto wspiął się na słynny drapacz chmur

Po co to wszystko? Leto chce wypromować w ten sposób zbliżającą się trasę koncertową swojego zespołu. Nie ukrywa też, że cały projekt miał dla niego pewien wyraz symboliczny.

To niesamowite. Patrzeć na wschód słońca nad miastem, to dla mnie tak wiele znaczyło. Odkąd byłem dzieckiem, Nowy Jork był symbolem miejsca, do którego zmierzałeś, aby spełnić swoje marzenia - tłumaczył.