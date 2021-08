Jarosław Bieniuk poruszony pożarami w Turcji. Spędził tam z Anną Przybylską szczęśliwe lata

Podlasie 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A gdzie ci wszyscy celebryci jak na podlasiu w tamtym roku palily sie trawy i pol puszczy sie spalilo wlacznie ze zwierzetami gdzie oni byli ci wszyscy???????? Jakos nikt sie tym nie przejmowal a co my mamy do turcii czy to nasz kraj o swoj nie dbacie a nad cudzym sie uzalacie wstyd ze mamy takich polakow.