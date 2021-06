Jarosław Bieniuk prezentuje taras w swojej willi i chwali Zuzannę Pactwę: "Mój ogrodnik" (ZDJĘCIA)

aaa 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Kurcze ja serio pytam czemu ten Bieniuk tak często się pojawia? Naprawde przeciez ani on nie gra, ani nie jest nikim sławnym ... jedynie co to żę był zzamieszany w skandal ... o co tu chodzi? Takie niusy to moglibyscie o babci Jadzi tez napisać "Wyszła na balkon i podlewa kwiatki"