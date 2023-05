Jarosław Bieniuk zestawił zdjęcie syna i Anny Przybylskiej: "Chciałem rozwiać wątpliwości, do kogo jest podobny" (FOTO)

Do kogo są bardziej podobne dzieci Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej?

Jak to zwykle bywa w przypadku dorastających pociech, Jarosław Bieniuk musi się dziś często mierzyć z pytaniami o to, czy i do kogo są bardziej podobne. Zanim Oliwia Bieniuk zaczęła bywać na salonach, internauci często rozpisywali się o jej podobieństwie do matki, przy okazji z sentymentem wspominając jej mamę, Annę Przybylską.