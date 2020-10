Jarosław Kaczyński zabiera głos w sprawie strajków kobiet: "To atak, który ma ZNISZCZYĆ POLSKĘ"

lgbt przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

jak dla mnie ta wypowiedź to żaden dialog. Kompromis aborcyjny był od tych 27 lat i był spokój, ale widzę że księżom to na tyle przeszkadzało że wymogli to na pisie, pis na trybunale i gotowe. Konstytucja ochrania życie, a czy płód jest życiem? samodzielnie bez organizmu matki nie jest w stanie życ dlatego o sobie nie może decydować. kompromis aborcyjny był dobrym rozwiązaniem. nawet mówił o tym jego brat Lech... to co teraz sie dzieje to jakiś zły sen i przeraża mnie to co będzie dalej.