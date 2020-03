Jarosław Kuźniar odpływa w kampanii wysokoprocentowego trunku: "Bogaty? Intrygujący? Wyrafinowany? Jestem SUMĄ ICH WSZYSTKICH"

Jarosław Kuźniar to jeden z tych dziennikarzy, w których karierze zawodowej nie brakowało emocjonujących zwrotów akcji. W przeszłości zajmował się programami publicystycznymi w TVN24, a w międzyczasie spróbował swoich sił jako prowadzący nieco zapomnianego dziś w Polsce formatu X Factor. W 2015 roku z kolei szukał swojego miejsca w Dzień Dobry TVN , gdzie przez kilka miesięcy witał widzów o poranku u boku Anny Kalczyńskiej .

Ostatecznie Jarek raczej nie zyskał przychylności widzów ani kolegów i koleżanek z programu, który nazywał bez ogródek "mało ambitnym" , a także ciężko było mu walczyć o sympatię internautów, z którymi wielokrotnie wdawał się w niepotrzebne pyskówki. Oprócz tego nie sposób nie wspomnieć o jego kontrowersyjnym wyznaniu na temat "pożyczania" akcesoriów z Walmartu podczas podróży do USA i Kanady .

Na podróż z dzieckiem wcale nie jest trudno się spakować, nie trzeba brać wanienek, krzesełek i bóg wie, czego jeszcze. Fotelik samochodowy? Nie ma sensu - tłumaczył w rozmowie z Grazią. Do Kanady i USA nie braliśmy żadnych gadżetów. Pojechaliśmy do Walmartu, kupiliśmy wszystko, co było nam potrzebne, a pod koniec podróży wszystko oddaliśmy, mówiąc, że nam nie pasowało.