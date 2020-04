Jarosław Kuźniar przeprasza za "wożenie" samochodem awatarów gości: "Naszego reżysera PONIOSŁO"

Nie trzeba było długo czekać, żeby na Kuźniara i "spółkę" wylała się fala hejtu . Internauci zgodnie uznali, że pogawędki Kuźniara z awatarem były jedną z głupszych rzeczy, jakie w życiu widzieli . Realizatorzy show szybko naprawili swój błąd: we wtorkowym odcinku Onet Rano nie pokazywano już ujęcia, w którym okienko z gościem jest wtopione w kadr z prowadzącym w aucie. Zamiast tego zaprezentowano szablon, w którym kadry z gośćmi i osobą prowadzącą zajmują po połowie ekranu.

Słusznie żartujecie z dzisiejszego kadru - próbował się usprawiedliwić. W czasach kiedy wszyscy montujemy nową rzeczywistość w domowych studiach, naszego reżysera poniosło. Widzę to teraz i sam się wyzłośliwiam. Ale, znamy się już trochę, wiecie, że mobilne studio otworzyło nam nowe możliwości. I tego nie zamierzamy zmieniać. Skupiamy się na treści podanej w innej formie. Ceniliście to od samego początku, wybaczcie nam potknięcie. Więcej było dziś w programie ciekawych cytatów niż żarcików. Acha - to elektryk, więc... jeden hejcik mniej. Zdrowia! - zakończył.