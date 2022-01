Jaś Kapela marzy o kapeli disco polo z... Dawidem Narożnym?! "POBOŻNI I CNOTLIWI"

Magdalenę i Dawida Narożnych jeszcze kilka lat temu łączyło nie tylko małżeństwo, lecz również sprawy zawodowe. Para wspólnie tworzyła zespół Piękni i Młodzi, z którego Dawid został jednak usunięty po pamiętnej kłótni w Sylwestra. Magdalena Narożna wciąż spełnia się jako wokalistka discopolowej grupy, jej były mąż postawił natomiast na karierę solową. Póki co Dawid Narożny ma na koncie takie "hity", jak m.in. "Wyłaskoczę ciebie" czy "Galaktyczny lot". Wygląda jednak na to, że muzyk wkrótce może zaangażować się w całkiem nowy projekt.

Aktywista Jaś Kapela poinformował ostatnio na InstaStories, że wraz z Narożnym szykują się do założenia własnego zespołu. Chociaż to najwidoczniej żart, warto zaznaczyć, że obaj panowie już w lutym zawalczą na gali Prime Show MMA. Wygląda więc na to, że udział w wydarzeniu nie tylko skrzyżował ich losy, lecz również zachęcił do myślenia o wspólnym podboju branży muzycznej. Kapela i Narożny chwalą się, że wymyślili już nawet potencjalną nazwę dla autorskiej formacji. Co ciekawe, wyraźnie nawiązuje ona do zespołu, który jeszcze kilka lat temu Dawid tworzył z Magdaleną Narożną.