Jason Derulo gwiazdą nie tylko Sylwestra Marzeń. Poświęcono mu PRAWIE CAŁE "Wiadomości" w TVP: "Wyznaczamy trendy, nie kalkulujemy"

Hhh 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Oni nie mają co powiedzieć zaprosili jakoś gwiazdę która za noc weźmie tyle co zwykły człowiek musi pracować rok i tak będzie śpiewał z plejbeku a to za nasze podatki lekarze już nie dają rady a co będzie po sylwestrze