Jason Momoa jest BEZDOMNY po rozstaniu z Lisą Bonet?! "Nie mam teraz nawet domu"

O! To prawie jak Paulina od Rozpłodniczaka po jego "rozstaniu" z Kotwicą i służbowym mieszkankiem :) BTW: dał już nogę po tym jak roztyła się a sponsorzy od współprac pouciekali po "naszym pierwszym wspólnym wywiadzie"? :D Presja ma sens - wycofał się producent materacy, hotel i któryś jeszcze. Ludzie tak wyrachowani, nieempatyczni, pasywno-agresywni, CHCIWI a w dodatku bez żadnego zaplecza intelektualnego nie stanowią dobrej reklamy. Przerzucanie odpowiedzialnosci za ten gnój, który się zrobił po wywiadzie na TV jest żenujące i jeszcze bardziej podkreśla jak mało są inteligentni. Bo dziennikarz może zapytać O WSZYSTKO nawet gdy ustaliliscie, ze nie zapyta - po prostu Ty na NIC nie musisz odpowiadać. Gdyby tam były ze 3 szare komórki mózgowe to na zadane o kontakt z dzieckiem pytanie by odpowiedział (-li) coś w stylu: "to delikatna sprawa, dla dobra mojej córki i jej mamy nie chciałbym dziś o tym mówić, przejdźmy do kolejnego tematu". Na pytanie czy jest szansa, że spędzą razem wigilię z córką, coś w stylu "mamy wiele rzeczy do przepracowania i spraw do ułożenia ale marzę o dniu w którym Inez i jej mama będą obecne przy naszym wigilijnym stole" - NAWET JEŚLI TO NIEPRAWDA. Do udzielania wywiadów potrzebne są 2 rzeczy: jakiekolwiek dokonania osobiste o które dziennikarz może pytać oraz inteligencja (nie mają żadnej z nich jako para ale się pchają na samozaoranie). Po co się pchasz skoro nie masz ani dokonań ani rozumu by umieć wypowiedź sformułować??? Oni sa jak niedorozwinięte dzieci a za chwilę będą mieli kolejne dziecko. Dlaczego tacy własnie, mało inteligentni ludzie maja takie parcie na rozmnażanie??? I rozsiewają te swoje nieinteligentne geny w każda dziurę podczas gdy człowiek mądry rozważa posiadanie dziecka z każdej strony bojąc się czy będzie na siłach wychować. Ten po prostu robi dzieciaka i najwyżej nara!