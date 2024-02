Jedna osoba ODMÓWIŁA występu w dokumencie o Kubie Błaszczykowskim. O ich konflikcie przez lata huczało w mediach

Kuba Błaszczykowski niewątpliwie zapisał się w historii polskiej piłki nożnej . Jeszcze kilka lat temu polscy kibice jednym tchem wymieniali nazwisko piłkarza obok Roberta Lewandowskiego i Łukasza Piszczka, świętując sukcesy "trio z Dortmundu". Wielu miłośników sportu do dziś z łezką w oku wspomina niektóre występy Błaszczykowskiego w roli kapitana reprezentacji Polski. W 2023 roku piłkarz oficjalnie zakończył karierę reprezentacyjną oraz klubową. Teraz postanowił podsumować wieloletnią przygodę z boiskiem w filmie dokumentalnym "Kuba", który we wtorek miał swą uroczystą.

Dokument o Jakubie Błaszczykowskim. Jedna osoba odmówiła występu w produkcji

Dokument poświęcony Kubie Błaszczykowskiemu zadebiutuje na Amazon Prime w najbliższy piątek. W sieci zdążyły już pojawić się jednak pierwsze recenzje produkcji które uchylają rąbka tajemnicy odnośnie tego, co zobaczymy na ekranie. Według serwisu WP Sportowe Fakty w filmie nie brakuje wzruszających scen oraz archiwalnych materiałów. Twórcom udało się także namówić do występu przed kamerami wiele znanych nazwisk ze świata sportu.

Boniek nie chciał wystąpić w filmie o Błaszczykowskim. Ich relacje od lat są napięte

Dla osób uważnie śledzących wydarzenia w świecie polskiej piłki odmowa ze strony Bońka najpewniej nie jest zbyt dużym zaskoczeniem. Relacje piłkarza z byłym szefem PZPN w minionych latach były bowiem dość napięte. Temat Bońka i jego nieobecności w dokumencie pojawił się również w ostatnim wywiadzie Błaszczykowskiego z Przeglądem Sportowym. Rozmawiając o filmie z dziennikarzem serwisu, piłkarz otwarcie przyznał, że on sam nie próbował przekonać byłego prezesa PZPN do udziału w filmie, jednak rozmawiała z nim jego ekipa.

Myślę, że tak. Widać to chyba w niektórych wywiadach. Ale nie chodziło o samą utratę opaski. Chodziło o sposób. Można to było załatwić w normalny, ludzki sposób. Podejść, powiedzieć: "Słuchaj Kuba, jest inny pomysł. Chcemy, żeby to Robert był kapitanem. I człowiek by to zrozumiał, naprawdę. Niepotrzebna była ta nagonka na mnie, że psuję szatnię, ja jestem ten zły i nagle reprezentacja mnie nie potrzebuje - powiedział w rozmowie z Przeglądem Sportowym.