Jeff Bezos i biust Lauren Sanchez pławią się w blasku fleszy podczas wizyty w Londynie (ZDJĘCIA)

Wydawać by się mogło, że najbogatszy człowiek na ziemi bardziej od sławy i blichtru czerwonych dywanów ceni sobie święty spokój i domowe zacisze. Wygląda jednak na to, że Jeffa Bezosa nęci pełen atrakcji świat. W ciągu 25 lat małżeństwa z MacKenzie Scott miliarder uchodził za człowieka poświęconego rodzinie, miał wizerunek zapracowanego taty czwórki dzieci i - co wśród multimiliarderów wyjątkowo rzadkie - wiernego męża. Wszystko zmieniło się, gdy do jego życia wkroczyła młodsza o dziewięć lat Laura Sanchez, do niedawna jeszcze żona jednego z jego przyjaciół.