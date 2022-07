Jeff Bezos i jego młodsza o 9 lat ukochana pędzą na lunch w Londynie (ZDJĘCIA)

Jeff i Laura kochają się do tego stopnia, że nawet stawiają na "partner look", czyli stylizacje dopasowanie do siebie kolorystycznie. Tak było w piątek w Londynie, gdy para wybrała się na wspólny lunch. 58-latek wybrał brązowy t-shirt eksponujący jego imponującą muskulaturę, do którego dobrał białe spodnie i pasujące sneakersy. Jego młodsza o 9 lat luba zdecydowała się na prostą, białą sukienkę z dekoltem w kształcie litery V oraz jasne buty. Kreacja pomogła wyeksponować jej wyrzeźbione na siłowni, opalone nogi.