Jeff Bezos i Lauren Sanchez na kolacji w Białym Domu. Ukochana miliardera postawiła na wydekoltowaną suknię (FOTO)

Jeff Bezos przez długi czas był najbogatszym człowiekiem na świecie, a obecnie zamyka podium prestiżowej listy. Założyciel Amazona z pewnością należy do grona najbardziej wpływowych osób, nie tylko w kręgach biznesowych. Kilka lat temu multimiliarder zaczął spotykać się z Lauren Sanchez , a w maju bieżącego roku oświadczył się jej na pokładzie gigantycznego jachtu wartego 500 milionów dolarów. 54-letnia wybranka majętnego biznesmena uznawana jest za gwiazdę i obraca się wśród hollywoodzkiej śmietanki. Pod koniec ubiegłego roku media obiegły spekulacje, że Jeff i Lauren są już po ślubie.

Nie da się ukryć, że poznanie majętnego biznesmena wywróciło życie Lauren Sanchez w do góry nogami. Dziennikarka wyraźnie zapałała miłością do blasków fleszy i prestiżowych eventów, a także... skalpela. Gwiazda w ostatnich latach sporą metamorfozę. Zabiegi upiększające to nie wszystko - 54-latka zmieniła również swój image i obecnie nie stroni od śmiałych, sporo odsłaniających kreacji.