Jego twarz zna cały świat. Tak dziś wygląda chłopiec z opakowania "Kinderków". Bardzo się zmienił? (FOTO)

Na przestrzeni lat firmy wykorzystywały różnorodne metody, by przyciągnąć uwagę konsumentów i zbudować zaufanie do marki. Niewątpliwie skutecznym narzędziem marketingowym okazało się umieszczenie twarzy chłopca na opakowaniu batoników Kinder Chocolate , czyli popularnych "Kinderkach".

Słodycze pojawiły się na rynku w 1968 roku. Uśmiechnięty chłopczyk na opakowaniu "kinderków" to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy na świecie, która stała się również ikoną tej marki. Chociaż na początku twarzą słodyczy był Gunter Euringer, to kilka lat później firma zdecydowała się zmienić wizerunek dziecka na inny. To właśnie chłopiec, który w 2005 roku pojawił się na opakowaniu jednych z najpopularniejszych przysmaków na świecie, pozostał w pamięci wielu łasuchów.