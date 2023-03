Jennifer Aniston w futrzanych rękawkach zachwyca na paryskich salonach (FOTO)

Z rolą w Murder Mystery 2 związany był również jej niedawny wyjazd do Paryża, gdzie 54-latka zachwycała na salonach w prawdziwie szampańskiej kreacji. W czwartkową noc aktorka pokazała się nad Sekwaną w towarzystwie Adama Sandlera, który we wspomnianym filmie zagrał główną rolę męską. We Francji gwiazdy skupiły się na promocji najnowszej produkcji, a przy okazji udało im się zapozować do sesji na tle błyszczącego w nocy miasta.