Jennifer Garner ostrzega młodsze koleżanki: "Mniej patrzcie w lustro i uważajcie, co sobie WSTRZYKUJECIE W TWARZ"

Najlepszym dowodem na to, ze nie trzeba się ostrzykiwac będą kobieta po 40-tce w Hollywood i wciąż być rozchwytywana gwiazdą jest Cameron Diaz. Zrobiła sobie 8 lat przerwy żeby zajść w ciążę i wychować dziecko, a wytwórnie wciąż zasypywały ja wielomilionwymi gazami, żeby wróciła do aktorstwa. Ma zmarszczki, kurze lapki, a mimo to Netflix zapłacił jej 30 milionów, żeby wróciła do aktorstwa. Prawda jest taka, że obstrzykuja się głównie 3 ligowe celebrytki. Prawdziwe gwiazdy filmowe albo robią delikatny lifting twarzy albo starzeją się naturalnie. My widzowie doceniamy to i chętnie chodzimy do kina na filmy gdzie aktorzy wyglądają jak my.