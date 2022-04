Jennifer Grey wspomina moment, w którym dowiedziała się, że jej ojciec jest GEJEM: "To było jak ATAK SNAJPERA"

Jak wyznała w szczerej rozmowie z "People", z okazji zbliżającej się premiery swojego pamiętnika "Out of the Corner" , wszystko posypało się po tym, jak poddała się korekcie nosa. Na pójście pod nóż namówić miała ją mama Jo Wilder , która w przeszłości sama "poprawiła" sobie tę część ciała.

W tamtym czasie było to dla mnie jak wojna. To był akt agresji. (...) Czułam się, jakby to był atak snajpera. Wyszło, że jestem głupia, a wszyscy oprócz mnie o tym wiedzieli - wspomina. (...) Ten dzień zmienił wszystko w moim życiu. Jak mogłam nie wiedzieć tego o swoim ojcu? Byłam mu najbliższą osobą, a on nigdy nie ukrywałby przede mną prawdy. Byłam zdezorientowana, ponieważ był to jeden z tych momentów, który wstrząsnął moją dotychczasową rzeczywistością - kontynuuje, następnie wyznając, że nie wie, co wówczas kierowało jej niedoszłą teściową: