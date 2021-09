Jennifer Lopez i Ben Affleck debiutują ze swoją MIŁOŚCIĄ na czerwonym dywanie Festiwalu w Wenecji (ZDJĘCIA)

Kasia 1976 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Ona musi mieć jakiś problem Niby piekna ale chyba z dużą ilością makijażu i figura Ok Bogata niezależna Byla z nim 10 lat temu i on ja zdradził i co ,miał miła fajna żonę która mu pomogła jak miał problem z alkoholem ,mają 3 dzieci i ona miała już mieć ślub z tamtym facetem i nagle wrócili do siebie ,wielka miłość, zaręczyny Ciekawe co jej dzieci o tym myślą Ona chyba była już mężatką 3 razy jest uzależniona od bycia z facetem chyba ,Ona dlugo nie umie być sama! Ciekawe jak dlugo jej miłość z Benem potrwa ?