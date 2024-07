Jennifer Lopez i Ben Affleck nie mają zamiaru ogłaszać rozstania: "Nie wrócą do siebie". Powód możne zaskoczyć

Wygląda na to, że małżeństwo Jennifer Lopez i Bena Afflecka to już przeszłość. Tabloidy od tygodni ujawniają kulisy ich rozstania i wiele wskazuje na to, że aktor i piosenkarka nie planują dać sobie kolejnej szansy. W poniedziałek pokazywaliśmy, jak wyglądało przyjęcie urodzinowe 55-letniej gwiazdy, na którym jej mąż się po prostu nie pojawił.

Jennifer Lopez i Ben Affleck już nie walczą o małżeństwo? "Nie wrócą do siebie"

Teraz media donoszą, że Jennifer i Ben już nawet nie walczą o to, aby naprawić małżeństwo. Źródło Fox News Digital twierdzi, że para pogodziła się z rozstaniem, ale nie ma zamiaru ogłaszać tego publicznie. Przynajmniej na razie.

Nie wrócą do siebie - stawia sprawę jasno informator portalu. Nie mają żadnych planów, aby ogłosić, że nie są razem. Jen robiła co w jej mocy, żeby im wyszło, ale on jest już dla niej inną osobą.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Joanna Krupa o amerykańskim "Tańcu z gwiazdami". "Tańczyłam z najlepszym przyjacielem Jennifer Lopez"

Dla niektórych może być natomiast zaskoczeniem, że Lopez na wakacjach towarzyszyła dorosła córka Afflecka, Violet. Panie bardzo się polubiły i lubią spędzać razem czas.

Violet i reszta dzieci Bena są blisko z Jennifer, dlatego zabrała ją ze sobą do Hamptons. Lopez chce być obecna w życiu jego pociech. Zmieniła priorytety i poświęca im więcej uwagi. Myślała, że będą to robić razem z Benem, ale wyszło inaczej. Dzieci Bena bardzo polubiły Jen i uwielbiały to, jak szczęśliwy był z nią ich ojciec - wskazuje informator wspomnianego medium.

Dobry kontakt Jennifer z dziećmi Bena ma też być jednym z powodów, dla których para nie planuje oświadczenia w sprawie rozstania. Nie zmienia to faktu, że to koniec ich małżeństwa i nic tego nie zmieni.

Już nawet nie próbują się dogadać. Nie mają jednak zamiaru ogłaszać tego w najbliższej przyszłości.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.