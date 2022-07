Odwołano walkę boksera Łukasza Różańskiego, bo... Jennifer Lopez wyjechała na miesiąc miodowy! "ALE JESTEM WŚCIEKŁY"

Po wydarzeniach ostatnich paru tygodni możemy spokojnie wnioskować, że Jennifer Lopez nareszcie osiągnęła życiowy happy ending. Po paśmie sercowych niepowodzeń gwiazda odnalazła miłość w ramionach Bena Afflecka, z którym romansowała już 20 lat temu. Tym razem para potraktowała swoje uczucia bardzo poważnie. Zakochani są już po ślubie, a do tego Jennifer zdecydowała się przyjąć nazwisko męża, co doprowadziło do wyjątkowo zaciętej dyskusji w mediach.

Niestety, okazuje się, że w drodze po marzenia Jennifer nieumyślnie zmasakrowała plany polskiego boksera Łukasza Różańskiego. Sportowiec miał 13 sierpnia zmierzyć się z Oscarem Rivasem o mistrzowski pas w kategorii Bridger. Niestety impreza, do której miało dojść na stadionie Cali w Kolumbii, została właśnie odwołana. Powód? Miesiąc miodowy Jen, która miała być gwiazdą wieczoru...

Zobacz także: Antek Królikowski, kochanka i rodzina vs Joanna Opozda

W rozmowie z portalem Sport.pl Różański nie krył rozgoryczenia takim rozwojem sytuacji. Jego walka była już wcześniej przekładana. Należy tu podkreślić, że czas gra na niekorzyść 37-letniego zawodnika.

W poniedziałek wieczorem otrzymałem po treningu telefon, że walka została odwołana. W ciągu dwóch tygodni mam poznać nową datę. Będzie to wrzesień lub październik. Ale jestem wściekły. I to na maksa. Okazało się, że koncertu nie będzie, bo akurat [Jennifer i Ben] mają mieć wtedy podróż poślubną. Z taką gwiazdą to nie ma co dyskutować. Co ją obchodzi, że jakiś Różański ciężko trenował przez wiele miesięcy?

Różański tłumaczy w rozmowie z portalem, dlaczego przesunięcie starcia o kolejne miesiące jest dla niego aż tak wielką niedogodnością. Intensywne treningi w wysokich temperaturach mogą okazać się dla niego zwyczajnie zbyt niebezpieczne.

Wyobraź sobie, że jestem w treningu już od listopada, bo przecież początkowo miałem mieć walkę w marcu. Później okazało się, że jest szansa na starcie o pas w czerwcu. Następnie, jak to w boksie bywa, znowu zmieniono datę. Miał być sierpień, ale też się nie uda. Teraz będę musiał przystopować z treningami, żeby się nie przegrzać w te upały. Muszę uważać na kontuzje. Urazy zawsze jakieś są, ale chodzi o takie poważniejsze - tłumaczy pięściarz.

Cóż, mamy nadzieję, że gdy w końcu do walki dojdzie, to Jen jakoś zrekompensuje to Łukaszowi... Myślicie, że piosenkarka w ogóle wie, ile kłopotów wywołała?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.