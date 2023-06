Jennifer Lopez w GRZYWCE! Fani oniemieli na widok jej nowej fryzury. "WOW, serio skończysz niebawem 54 lata?"

kate 14 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

ja serio nie zachwycam się jej urodą. Nie chodzi o zazdrość, po prostu do mnie ona nie przemawia. Jest super zrobiona, to fakt. Jednak gdy widziałam jej zdjęcia zrobione przez paparazzi, bez filtrów i make up to naprawdę nie jest szczególnie piękna. Wiadomo, kwestia gustu... Ale ona wygląda na swój wiek, tyle , że ma mega kasę na to, żeby wyglądać dobrze.